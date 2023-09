Le sauveur Jude Bellingham fait rêver l’Espagne, Harry Kane et le Bayern Munich dégoûtent l’Angleterre

Bellingham fait la Une des journaux ibériques après avoir sauvé le Real Madrid, Harry Kane a crucifié Manchester United et Lautaro Martinez a arraché le nul et sorti l’Inter d’un gros piège, retrouvez dans votre revue de presse les dernières informations de la presse sportive européenne.



Un « miracle » de Bellignham !

En Espagne, c’est le sauveur Jude Bellingham qui fait les gros titres. Car c’est encore lui qui a sauvé le Real Madrid, avec un but à la 94e minute ! Le milieu de terrain anglais en est ainsi à 6 buts en autant de matches, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Forcément, ça fait rêver les journaux locaux, comme AS qui évoque « un but providentiel » de Bellingham en Champions League.



Même son de cloche avec Marca puisque le quotidien évoque un « miracle » pour qualifier ce but et cette victoire des Madrilènes, tandis que Bellingham est qualifié par le journal de « nouvelle sensation » du Real. Bref, les éloges continuent de pleuvoir sur l’international anglais.



«Ça devait être Harry» !

En Angleterre, tous les tabloïds ne parlent que d’une chose ce matin, la rencontre folle entre le Bayern Munich et Manchester United. Les Red Devils se rendaient en Bavière hier et ont bien failli l’emporter. Ils ont finalement perdu 4 buts à 3, lors d’une fin de match dantesque avec notamment un doublé de Casemiro à la 88e et 95e minute, et le but de Mathys Tel pour délivrer le Bayern à la 92e.



Mais outre-Manche, c’est surtout Harry Kane qui fait les gros titres. Le buteur du Bayern a planté hier contre les Red Devils et c’est lui qu’on retrouve en Une du Daily Mirror ou encore du Daily Express. Par exemple, pour le Mirror, Kane a montré ce que MU avait loupé au dernier mercato. Même chose avec le Daily Star qui explique tout simplement que « ça devait être Harry » qui ruinerait les espoirs du club anglais.



Lautaro ce héros !

L’Inter jouait également hier en Ligue des Champions. Le club lombard a eu du mal face à la Real Sociedad et les deux équipes se sont quittées sur un autre match nul (1-1). Une égalisation qui a été arrachée par les Intéristes en fin de match, grâce au but de Lautaro Martinez. C’est justement lui qui est mis à l’honneur ce jeudi dans la presse transalpine, à l’image de cette Une du Corriere dello Sport.



D’après le journal, c’était une «Inter très mauvaise», heureusement que Lautaro était là. « Seules les entrées de Thuram, Dimarco et Frattesi » ont remis le club lombard dans le match, peut-on lire sur la couverture du Corriere.



D’ailleurs, c’est encore le buteur argentin que l’on retrouve sur la Une de La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Et pour le journal au papier, lorsque l’Inter montrera son vrai visage il pourra ne faire qu’une bouchée de son adversaire du soir.