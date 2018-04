Le siège de Timbuktu Institute attaqué : la gendarmerie sur les lieux

Le siège du centre de recherches de Timbuktu Institue, sis sur la Vdn, a été attaqué. Du matériel et des documents ont été emportés.



Le Directeur de Timbuktu Institute, Dr. Bakary Sambe, joint au téléphone par Igfm, confirme l’information. Il a été mis au courant au moment où il intervenait à la 5e Conférence de l’Organisation des Gendarmeries africaines sur les stratégies de luttes contre le terrorisme en Afrique au King Fahd Palace. Rencontre présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall.



La gendarmerie est sur les lieux pour les constations d’usage. Une enquête a été ouverte.



L’Institut est connu pour ses différents travaux sur les questions de radicalisation et l’extrémisme violent dans les pays du Sahel. Timbuktu Institute a récemment publié un rapport sur « Terrorisme et justice pénale » mais aussi une étude sur les « stratégies salafistes sur Internet ».



Pour rappel, le site Internet de l’institut avait déjà fait l’objet d’attaques informatiques en 2016.



iGfm