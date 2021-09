Le supporter emblématique de l’OM René Malleville est décédé

L’Olympique de Marseille est en deuil. L’un de ses supporters les plus célèbres est décédé ce dimanche, René Malleville, âgé de 73 ans. Opérant ces dernière années dans sa chronique sans filtre pour le média Le Phocéen, "La Minute de René", il avait annoncé il y a peu de temps être atteint d'un cancer.



Un dernier message d'encouragement ce jeudi

Le 18 août dernier, l’homme avait déclaré publiquement être malade: "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup".



Lors du dernier match de l’OM, ce jeudi en Ligue Europa, Malleville avait posté une photo de son téléviseur avec un dernier message pour son équipe de cœur: "Faites-moi plaisir, j'en ai besoin". L'utime message du mythique supporter avant de rendre son dernier souffle.



