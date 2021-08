Le syndicat de la santé And Gueusseum en grève à partir de ce 04 août

L’alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé And Gueusseum annonce, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, qu’elle va dérouler des plans d'actions à partir de demain 04 août 2021 « et ce, malgré les vagues et variants, pour la satisfaction de sa plateforme minimale revendicative et rend Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale responsable de la situation ainsi voulue et créée par lui et ses services incompétents de même que les autres démembrements de l'Etat concernés par le préavis de grève déposé le 12 avril 2021 couvrant la période du 11 mai au 11 Novembre 2021 ».



Dans leur document, And Gueusseum « rappelle à l'opinion certains actes qu’elle considère comme de la provocation et une volonté manifeste de perturbation du climat social au moment où les populations et les travailleurs de la santé croupissent sous les effets pervers de la Covid. En effet, après la première réunion avec Monsieur le Directeur général de la Fonction publique tenue le 21 mai 2021, aucune autre rencontre sectorielle ne s'est tenue en dehors de celle provoquée par le DRH/MSAS sans suite »



En plus, soulignent les syndicalistes, « depuis l'adoption du décret portant régularisation de la situation administrative des Techniciens supérieurs de santé (TSS) le 05 mai 2021, le Ministre de la santé traîne les pieds pour la prise de l'arrêté ministériel qui doit organiser la formation complémentaire de ces TSS en vue de leur reclassement ».



La situation de l'Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Sociale (ENDSS) vit dans un statuquo incompréhensible; les engagements sans suite du Directeur des ressources humaines du MSAS sur l'augmentation de l'indemnité d'itinérant, la formation des Assistants infirmiers et fustige l’imbroglio dans les examens de sortie dans les filières infirmière et sage-femme, la réforme du Comité de Développement Sanitaire (CDS) de même que l’indigence de l’inspection des écoles de formation en santé dont son département est entièrement responsable.



Ces décrets qui ne sont toujours pas appliqués.



Le statut du personnel des Etablissements publics de Santé attend un arrêté d'application depuis 2016 ;

Le décret créant le conseil de l'Ordre National des Sages-femmes ;

L’érection des directions régionales de la santé et de l'Action sociale et la réforme du district sanitaire ;

Les projets de décrets portant érection de l’ENDSS et de l’ENTSS en écoles doctorales ;

Le projet de décret de l’Ecole des ingénieurs en maintenance hospitalière de Diourbel.

La loi sur la transfusion sanguine ;

La loi sur la Médecine traditionnelle ;

La loi d'orientation familiale et la loi d'orientation familiale ;

L’érection du Centre Talibou DABO en EPS non hospitalier ;

L’érection du village psychiatrique de Kénia (Ziguinchor) en EPS psychiatrique Régional