Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 10,8% (ANDS)

La note trimestrielle de l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES- T3 2017) indique sur le site Aps que le chômage « est légèrement plus noté en milieu urbain où 13,8% de la population active sont au chômage contre 7,6% en zone rurale », avant de préciser également que le chômage ‘’affecte davantage les femmes (16,5%) que les hommes (5,9%)’’.



De même, une répartition de la population des chômeurs par tranche d’âge "montre qu’il affecte plus les jeunes’’, les taux les plus élevés étant observés chez les jeunes des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, "soit respectivement 19,5% et 17,5%", mentionne l’enquête de l’ANSD.



Selon ladite note, le phénomène touche moins les autres groupes d’âges, avec un taux de chômage des personnes de la tranche d’âge 35-64 ans estimé à 6,8%.



Par ailleurs, l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal signale que les personnes sans diplômes sont les moins affectées par le chômage, soit 9,7% des actifs sans diplôme.



Pour conclure, l’enquête de l’ANSD a également révèle que « les diplômées du supérieur du niveau BAC+2 (20,5%) et ceux ayant au minimum le niveau BAC+3 (19,9%) sont davantage affectées par le chômage. En revanche, les autres diplômées particulièrement celles ayant le niveau CEPE/CFEE (12,7%), BAC/DT/BT (13,3%) sont aussi moins affectées ».