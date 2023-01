Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi

Le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Athletic Club et Osasuna sont les quatre dernière équipe en lice pour s'approprier la Coupe du Roi 2023.





Concrètement, les matchs aller auront lieu entre le 8 et le 9 février, tandis que les matchs retour se joueront entre le 1er et le 2 mars.



En cas de qualification, Osasuna aura l'occasion de disputer sa première finale dans la compétition, tandis que l'Athletic Club de Bilbao ne l'a plus remporté depuis 1984, il y a 39 ans.



Pour ce qui est du Real Madrid, les Merengues n'ont plus soulevé la Coupe du Roi depuis 2014 et le fameux but de Gareth Bale pendant les prolongations.



Le Barça a remporté le trophée pour la dernière fois en 2021, en finale face à l'Athletic Club.