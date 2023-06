Le tournage de “Gladiator 2" interrompu par un grave accident: six personnes hospitalisées après une explosion

Le tournage du film “Gladiator 2" se déroule actuellement au Maroc. La suite du film oscarisé en 2000 est attendue dans les salles de cinéma l’année prochaine, mais le tournage ne se déroule pas sans heurts. En début de semaine, une “énorme explosion” a eu lieu sur le plateau. “C’était terrifiant”, a commenté un témoin dans les pages du Sun. “Une énorme boule de feu s’est envolée et a happé plusieurs membres de l’équipe. Je n’ai jamais vu un accident aussi effrayant depuis que je travaille dans l’industrie du cinéma. Six membres de l’équipe ont été blessés et transportés à l’hôpital. Nous espérons que tout le monde s’en sortira, mais il s’agit d’un accident grave.”

Pour les personnes présentes, dont les acteurs principaux Paul Mescal et Denzel Washington, l’explosion a été un choc énorme. “Tout le monde, du personnel le plus modeste aux plus grandes stars, est bouleversé.” Une enquête a été ouverte pour déterminer comment l’accident a pu se produire. On soupçonne qu’une conduite de gaz s’est rompue pendant le tournage.



Le premier “Gladiator” a été un énorme succès. L’histoire du général romain Maximus, alors interprété par Russell Crowe, contraint de travailler comme gladiateur a remporté cinq Oscars. Peu d'informations ont été dévoilées sur l’intrigue de ce deuxième volet, mais on sait déjà que Paul Mescal jouera Lucius, le jeune Romain vu dans le premier film et devenu empereur.