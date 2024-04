Le verger de Farba Ngom sis à Agnam dévasté par un incendie

Un violent incendie a dévasté le jardin de Farba Ngom, situé près de la sortie de sa commune, Agnam, entre Godé et Séoul. L'incendie a décimé une partie de son cheptel consumée par les flammes.

Les causes de cet incendie demeurent pour l'instant inconnues. Le troupeau, constitué de vaches et de moutons, a été décimé par les flammes. Le gardien était absent lors de l’incident et ce sont les voisins qui ont alerté les proches de Farba Ngom de la catastrophe.



L’absence de sapeurs-pompiers dans le village a été déplorée, car les appels pour leur intervention sont restés sans réponse. Le bilan complet des dégâts n’a pas encore été dressé, mais cet incendie a engendré d’importantes pertes pour Farba Ngom.



A noter que le député-maire de Benno Bokk Yaakaar se trouve actuellement à la Mecque pour effectuer la Oumra.