Le vol présumé du conteneur de Cyanure atterrit devant le Tribunal de Kédougou: Me Souleymane Ndéné NDIAYE perd le procès

Les six personnes arrêtées dans l’affaire du conteneur de 20 tonnes de cyanure volé à la société minière Endeavour mining ont été jugées, jeudi, au tribunal de Grande instance de Kédougou. L’affaire remonte au 14 mai dernier. La société minière avait payé huit conteneurs en Côte d’Ivoire aux fins d’exploitation. À l’arrivée, les sept ont été livrés, le huitième, emmené à Kédougou sur la base d’un bon de sortie, est vendu dans la capitale régionale à des détaillants burkinabés. L’enquête instruite par les autorités a permis de mettre à nu un deal supposé entre le superviseur et le chef du dépôt magasinier du département Where House et les agents, raconte Le Témoin.



Dans son réquisitoire, le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Kédougou, a demandé une peine de trois ans de prison ferme contre le chef du dépôt magasinier et le chauffeur. L’avocat de la défense, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye a plaidé pour la relaxe pure et simple de ses clients, car le superviseur et le chef des manœuvres avaient pris la fuite.



Le Tribunal de Grande instance de Kédougou a condamné le chef du dépôt magasinier et le chauffeur à six mois de prison ferme. Les autres mis en cause particulièrement le superviseur du département "Where house", les détaillants burkinabés sont introuvables depuis l’éclatement de l’affaire.