LeBron James dépasse la barre des 39.000 points en NBA

Un nouveau cap pour le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. LeBron James est devenu le premier joueur à franchir la barre des 39.000 points la nuit dernière, à l’occasion de la victoire des Lakers contre le Jazz (131-99).



"Je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à ce que ça représentait", a commenté la superstar des Lakers à propos de son nouveau record (39.014 points inscrits en tout). "Il y a eu tellement de grands joueurs et de grands marqueurs dans cette ligue depuis le début", a ajouté celui qui disputé cette année sa 21e saison en NBA.



Déjà meilleur marqueur de l'histoire de la NBA depuis qu'il a dépassé le légendaire pivot des Bucks et des Lakers Kareem Abdul-Jabbar la saison dernière, James a inscrit 17 points dans la facile victoire de Los Angeles, également porté par Anthony Davis (26 points, 16 rebonds), face au Jazz d'Utah (131-99).



Elle permet aux Angelenos de décrocher leur billet pour les quarts de finale du "in-season tournament" mis en place depuis cette année par la NBA, un tournoi organisé d'abord par groupes avant une phase finale. Toutes les rencontres disputées pour ce tournoi, à l'exception de la finale, comptent également pour le classement de saison régulière.



Vainqueurs 157-152 à Atlanta, les Pacers d'Indiana, derrière leur meneur Tyrese Halliburton (37 points, 16 passes décisives), ont eux aussi obtenu leur sésame pour les quarts de finale du tournoi.

Dans les autres rencontres de la soirée, Phoenix s'est imposé 120-107 face aux Trail Blazers de Portland, avec 31 points de Kevin Durant, qui est grimpé à la 11e place des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA (27.331 points au total), et Orlando a battu Toronto 126-107.



A Philadelphie, les Sixers du MVP de la saison dernière Joel Embiid (32 points, 13 rebonds) se sont inclinés en prolongation 122-119 face aux Cavaliers de Cleveland.



Les quarts de finale du tournoi NBA auront lieu les 4 et 5 décembre. Les demi-finales (7 décembre), puis la finale (9 décembre), seront organisées à Las Vegas.



