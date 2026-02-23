Legacy Project : la CEDEAO lance un plaidoyer pour l’inclusion politique des femmes et des jeunes pour sa Vision 20250

​La capitale ghanéenne a été le théâtre d'un tournant décisif pour la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Ce 20 février 2026, un plaidoyer de haut niveau a marqué la clôture de la Consultation Régionale sur la participation politique et le leadership des femmes et des jeunes, scellant une volonté commune de transformer le paysage politique de la région.



​Cette rencontre de haut rang fait suite à trois jours de travaux intensifs ayant réuni les experts et les ministres en charge du Genre et des Affaires féminines. L'objectif était clair, transformer les discussions techniques en un engagement politique ferme pour une inclusion réelle et durable.



​Le point d'orgue de l'événement a été la présence remarquée de S.E. Madame Jane Naana Opoku-Agyemang, Vice-Présidente de la République du Ghana, dont le soutien souligne l'importance stratégique de cette initiative pour la stabilité régionale.



​Au cœur des échanges se trouve le Legacy Project (Projet commémoratif du Cinquantenaire). Lancé dans la foulée des célébrations des 50 ans de la CEDEAO, ce projet ambitieux vise à traduire la "Vision 2050" de l'organisation en actions concrètes. ​« L'inclusion des femmes et des jeunes n'est plus une option, mais une nécessité pour atteindre nos objectifs de développement », ont rappelé les participants.



​Le projet prévoit notamment, l'adoption d'une loi type/Guide, un outil de référence pour harmoniser les législations nationales. ​Des réformes structurelles, encourager chaque État membre à adapter son cadre juridique pour favoriser l'émergence de nouveaux leaders. ​Un horizon temporel précis, renforcer significativement la présence des femmes et des jeunes dans les instances de décision d'ici 2035.



​En clôturant cette consultation à Accra, la CEDEAO envoie un signal fort, l'espace politique ouest-africain doit se renouveler. Ce plaidoyer de haut niveau n'est pas seulement une fin de réunion, mais le point de départ d'une mutation profonde des systèmes électoraux et des modes de gouvernance dans les États membres.