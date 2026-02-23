Médias : Mariama Ba Sene élue Secrétaire générale du RIF/AMARC Sénégal

La journaliste Mariama Ba Sene, directrice de Bamtaare Dowri FM 92.5 à Vélingara, a été élue Secrétaire générale du Réseau International des Femmes RIF/AMARC section Sénégal, à l’issue de l’assemblée générale tenue le samedi 21 février à Dakar.



Cette élection vient consacrer l’engagement constant de la professionnelle des médias en faveur de la promotion des radios communautaires et du développement local. Très impliquée au sein de l'Union des Radios Associatives et Communautaires du Sénégal, Mariama Ba Sene s’est illustrée par son plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes dans le paysage médiatique ainsi que par son action pour le renforcement des capacités des acteurs des radios de proximité.



Figure active du paysage médiatique régional à travers Bamtaare Dowri FM 92.5, elle aura désormais pour mission de contribuer au renforcement de la coordination, de la professionnalisation et du rayonnement du réseau à l’échelle nationale. Son mandat s’inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis et d’élargissement des opportunités pour les femmes évoluant dans les médias communautaires.



Avec cette nouvelle responsabilité, le RIF/AMARC Sénégal entend insuffler une nouvelle dynamique à ses actions, notamment en matière de plaidoyer, de formation et de mise en réseau, afin de promouvoir un journalisme plus inclusif et sensible aux enjeux de genre.



L’élection de Mariama Ba Sene est ainsi perçue comme une reconnaissance de son parcours et de son engagement au service de l’information de proximité et du leadership féminin dans les médias au Sénégal.