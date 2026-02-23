Sécurité régionale : le Tchad verrouille ses frontières avec le Soudan

Face à l'escalade de la violence chez son voisin soudanais, le gouvernement tchadien a pris une décision radicale ce lundi 23 février 2026. N'Djamena annonce la fermeture totale de ses frontières terrestres avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre, une mesure dictée par l'impératif de protéger l'intégrité de son territoire.



Le porte-parole du gouvernement a justifié cette mesure d'urgence par la multiplication d'incursions répétées et de violations du territoire tchadien par les forces en conflit au Soudan. En agissant ainsi, les autorités visent à ériger un rempart contre toute extension du conflit soudanais sur le sol tchadien. Cette décision entraîne la fermeture immédiate de tous les points de passage frontaliers et impose une restriction stricte aux déplacements des personnes ainsi qu'à la circulation des biens entre les deux nations.



Au-delà de cette gestion sécuritaire des frontières, N'Djamena s'illustre également sur le terrain diplomatique. Le gouvernement tchadien a tenu à recadrer fermement les récents propos controversés concernant le rôle d'Israël au Moyen-Orient. Cette double actualité montre un Tchad particulièrement vigilant, cherchant à la fois à stabiliser ses zones frontalières et à maintenir une position diplomatique cohérente face aux tensions internationales actuelles. La situation reste sous haute surveillance, le gouvernement n'ayant fixé aucune date de réouverture pour le moment.