Legislative2022 - Les Observateurs UA-CEDEAO formulent ses recommandations

Les Observateurs de l'Union Africaine, de la CEDEAO et de l'OIF ont présenté le rapport final du scrutin des Législatives du dimanche dernier, ce mardi à Dakar. Ils ont fait leurs observations sur le déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire national et formulé quelques recommandations.



Conduit par Makuza Bernard, ancien Premier ministre de la République du Rwanda, la Mission d’Observation Electorale de l’Union Africaine (MOEUA) composé de dix (10) observateurs issus de la commission de l’Union Africaine (UA), d’organes de gestion des élections, d’organisation de la société civile et d’experts électoraux provenant de neuf (9) pays d’Africains, ont rendu compte des observations pré-électorales et des constats sur le déroulement des opérations de votes et de dépouillement dans les bureaux de vote visités.



Dans le cadre du contexte politique des élections législatives, la mission a souligné que le climat politique préalable à la campagne électorale aux élections a été ponctué par quelques incompréhensions entre certains acteurs politiques, notamment en rapport avec l’invalidation des listes nationales d’une part des titulaires et d’autre part des suppléants des coalitions de Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar.



La mission dans l’enregistrement des électeurs, a rappelé que le Fichier électoral du Sénégal a fait l'objet d'audit en mai 2021, et en son article 37 le Code électoral prévoit une révision annuelle. La mission note avec satisfaction, que le Fichier électoral a fait l'objet d'une révision exceptionnelle avant chaque scrutin, et celui du 31 juillet 2022 se présente comme suit : total général des électeurs 7 036 466 dont 6 727 759 sur le territoire national et 308 707 à l'étranger. Cette opération a permis de générer 7013 lieux de vote pour 15 954 Bureaux de vote dont 15196 sur le territoire national et 312 à l'étranger.



La campagne électorale s'est déroulée du 10 au 29 juillet 2022, soit vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. La Mission a noté que les candidats étaient libres de battre campagne sur toute l'étendue du territoire national, sans restriction. Elle s'est déroulée globalement dans le calme, nonobstant quelques dénonciations de discours violents de la part de certains candidats dans quelques localités. La Mission a relevé par ailleurs que la campagne de proximité était la stratégie adoptée par la majorité des candidats.



Ouverture des bureaux de vote

La mission constate que l’environnement et l’atmosphère générale étaient pacifiques et calmes dans tous les bureaux de vote visités, aucun incident signalé par les observateurs. Quelque laps de temps de pluie à Diourbel et Fatick n’ont véritablement pas gêné les opérations. A l'instar de la journée de vote, les opérations de clôture et de dépouillement se sont déroulées dans un climat de sérénité. Tous les bureaux de vote visités par la mission ont fermé à l'heure légale (18h), le dépouillement des scrutins a été opéré de manière satisfaisante et conformément au Code électoral. Le taux de participation dans les bureaux de vote visités oscille entre 39% et 48% donnant une moyenne de 43% environ.



Conclusion et Recommandations



La Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine a fait le constat général de la volonté du Gouvernement, des acteurs politiques et du peuple sénégalais d’œuvrer à l'ancrage de la démocratie dans le pays en dépit de certains points de désaccord relatif au processus électoral. La MOEUA formule des recommandations afin d’améliorer continuellement les processus électoraux à venir. Il encourage les autorités sénégalaises à poursuivre cet élan de dialogue avec une approche inclusive pour un consensus élargi sur les points de divergence. La mission exhorte l’administration électorale à prendre des mesures pour l’identification des membres de bureau de vote afin de faciliter la distinction des personnes présentes au bureau de vote. Félicitant les partis de coalitions pour avoir contribué à apaiser l’atmosphère préélectorale, pour avoir mené une campagne civilisée, la MOEUA les encourage à maintenir cette culture.



Les mêmes constats ont été évoqués presque par la commission de la CEDEAO. Qui par ailleurs a observé des insuffisances et incidents. « La localisation de certains bureaux de vote visités ne facilite pas l'accès par des personnes à mobilité réduite, créant ainsi un problème d'accessibilité à un grand nombre de bureaux de vote. La Mission a observé l'interruption du vote dans certaines localités du pays notamment à Bambey due à une forte pluie. L'heure de clôture de vote a été de ce fait officiellement prorogée en vue de permettre aux électeurs qui le désirent d'exercer leur droit de vote. L'arrêt momentané du vote pendant 30 minutes au centre de vote de l'Ecole Lansar A, dans la commune de Djidah Thiaroye Kao, à Guédiawaye. En effet, un électeur illettré a demandé à se faire accompagner dans l'isoloir pour l'aider au choix de son candidat, le président du bureau de vote voulait le faire, mais les représentants des coalitions de candidats s'y sont opposés, créant des échauffourées. Fort heureusement, la police est vite intervenue, et de façon efficace, a pu circonscrire l'incident, l'annonce prématurée des résultats par les différentes coalitions », lit-on dans le document.