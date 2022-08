Législatives 2022 : Macky Sall félicite Antoine Felix Diome et les acteurs qui ont contribué à l'organisation du scrutin

Le Président de la République, Macky Sall, a salué "la crédibilité du système électoral et l’exemplarité de la démocratie sénégalais" lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Il a ainsi félicité les acteurs qui ont contribué "à l’excellente organisation et la couverture du scrutin", notamment le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, les autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets), la direction générale des élections, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), les forces de défense et de sécurité et la presse (audiovisuelle et en ligne) .



A cet égard, il a demandé "au Gouvernement de préparer et d’accompagner l’installation, dans les meilleures conditions, des députés de la quatorzième Législature", peut-on lire dans le communiqué.