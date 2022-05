Législatives 2022: Yewwi Askan Wi a déposé sa caution ce mercredi matin

Ce mercredi, c'est le dernier jour des dépôts de caution pour les partis et coalitions de partis politiques pour décrocher leur ticket de participation aux élections législatives du 31 juillet 2022. Pour sa part, la grande coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi (Yaw), a déposé sa caution ce matin, à la Caisse des dépôts et consignations.



"Mobilisons nous tous pour une victoire éclatante et un changement qualitatif dans la marche du pays", a déclaré le mandataire de Yaw, Déthié Fall, au sortir de la CDC.



Pour mémoire, après avoir rencontré les différentes formations politiques du Sénégal, coalitions de partis et non-alignés pour discuter du montant de la caution pour les prochaines élections législatives fixées au 31 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur avait finalement pris la décision de fixer le montant de ladite caution à 15 millions FCFA.