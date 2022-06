Législatives 2022: surprises et infortunes de l'élection française

Les élections législatives n'ont pas passionné les foules, en témoigne la faible mobilisation aux deux tours : moins d'un électeur français sur deux s'est déplacé. Pourtant les enjeux étaient grands comme le prouvent certains résultats aussi surprenant qu'en 2017. À l'époque, les novices de La République en Marche avaient submergé l'Assemblée, laminant les députés historiques du Parti socialiste et de l'UMP. Cette année, le retour de flamme contre le camp Macron a donné lieu à des résultats intéressants dans tous les camps.



Les entrées surprises

Cela ne devrait pas être une surprise dans une démocratie totalement égalitaire, mais ce sont toujours des événements. Dans une Assemblée nationale surdominée par les CSP+, l'entrée d'ouvriers et d'employés apporte une diversité sociale bienvenue. L'exemple le plus symbolique est Rachel Kéké, 47 ans, porte-parole des femmes de chambre en grève de l'hôtel Ibis des Batignolles, à Paris, qui emporte pour la Nupes la 7e circonscription du Val-de-Marne, devant l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu.



À gauche, est élu également Sébastien Delogu, 35 ans, chauffeur de taxi des quartiers Nord de Marseille ou encore Mathilde Hignet, 29 ans et ouvrière agricole en ferme biologique. Grosse déception pour les électeurs de la Nupes : Stéphane Ravacley, le boulanger qui avait défrayé la chronique en faisant une grève de la faim pour demander la régularisation de son apprenti guinéen, perd son ticket vers l'Assemblée : 1 664 voix le séparent d'Eric Alauzet, issu de la majorité présidentielle.



Pour ce qui est de la représentativité, l'extrême-droite n'est pas en reste. Avec son score inédit, des néo-députés du Rassemblement national entrent à l'Assemblée, donc certains issus de catégories sociologiques peu représentées. Christine Loir, 55 ans, auxiliaire de vie, fille d'un charcutier et d'une mère au foyer, obtient 50,62 % des voix dans l'Eure, devant la sortante Ensemble ! Séverine Gipson. Jorys Bovet, chauffeur-livreur de 29 ans et inconnu en politique, ravit la 2e circonscription de l'Allier à Louise Héritier, de la Nupes, avec seulement 140 voix d'écarts.



Si les trois quarts des jeunes français de 18 -24 ne se sont pas déplacés pour aller voter, certains jeunes candidats ont été élus. Le premier est Tematai Le Gayic, 21 ans, plus jeune député de l'histoire de la Ve République, élu député en Polynésie française pour la Nupes.



À quelques mois près, c'est Louis Boyard, 21 ans, qui aurait pu lui ravir ce titre : il vient d'emporter la troisième circonscription du Val-de-Marne pour la Nupes. Charles Rodwell, 25 ans, complète le tableau du côté d'Ensemble ! dans les Yvelines. À voir si ces résultats feront baisser la moyenne d'âge à l'Assemblée, qui était déjà passée de 53 à 48 ans entre 2012 et 2017.



Infortunes en Macronie

Il n'y a pas eu que des belles histoires dans cette élection : certains l'ont plutôt mal vécu. Passons sur les éliminés du premier tour, de Jean-Michel Blanquer à Manuel Valls. La Macronie a également souffert pendant ce second tour.



Côté gouvernement, trois ministres sont éliminées. Amélie de Montchalin va devoir quitter son poste de ministre de la Transition écologique, moins d'un mois après l'avoir obtenu. Elle est distancée de 2671 voix par Jérôme Guedj, de la Nupes, dans l'Essonne. Brigitte Bourguignon sera écartée du ministère de la Santé, après sa défaite dans le Pas-de-Calais face à la candidate RN Christine Engrand. Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer, députée sortante de Guadeloupe est éliminée également.



Autre coup dur du côté de la majorité présidentielle, la défaite de ténors proches d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur dans le deuxième gouvernement Édouard Philippe, puis président du groupe La République en marche, est éliminé de la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, où il briguait un troisième mandat. Il perd avec 3 points d'écarts face à Léo Walter, candidat de la Nupes. Roxana Maracineanu est éliminée face à Rachel Kéké, on l'a vu, et Richard Ferrand, fidèle parmi les fidèles du président de la République, président de la chambre basse depuis 4 ans, n'est pas reconduit dans le Finistère. Il laisse sa place à Mélanie Thomin, de la Nupes.