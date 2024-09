Législatives 2024 : Abdou Karim Sall quitte l'APR et lance son parti

Abdou Karim Sall, maire de Mbao (commune d'arrondissement de Pikine) et ancien directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ART), a annoncé la création d'une nouvelle coalition politique, dénommée « And Si Koluté Nguir Sénégal » (AKS), en vue des élections législatives du 17 novembre 2024. Cette initiative marque un tournant dans la carrière politique de l’édile de Mbao après son départ de l'Alliance pour la République (APR), parti fondé par l'ancien président Macky Sall.



Lors de son discours, Abdou Karim Sall a tenu à exprimer sa reconnaissance à Macky Sall pour leur compagnonnage au fil des années, tout en soulignant que « cette décision découle d’un besoin de réorienter sa stratégie politique. » Il a insisté sur sa volonté « de proposer une alternative aux électeurs sénégalais, en accord avec ses convictions personnelles et les besoins du pays. »



Dans un appel à la classe politique et aux « forces vives » de la Nation, Abdou Karim Sall a plaidé pour « un dialogue constructif afin d’assurer des élections transparentes et pacifiques, dans le respect des principes démocratiques. » Sa coalition AKS portera sa candidature lors des législatives, avec pour ambition de répondre aux attentes des citoyens et de contribuer au progrès du Sénégal.