Législatives 2024 : le COSCE mobilise 1 100 observateurs dans les 46 départements du Sénégal

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) prévoit de déployer 1 100 observateurs à travers les 46 départements du pays pour superviser le scrutin législatif du 17 novembre.



« La MOE-COSCE, composée de quarante-six observateurs de long terme, a démarré depuis le 1er octobre, la couverture des 46 départements du pays », a rappelé le président du COSCE, Pr Babacar Guèye, au cours d’une déclaration d’ouverture de la mission d’observation électorale de la société civile ce samedi, à son quartier général, à Dakar.



Il a précisé que le « COSCE a déployé 1100 observateurs de court terme (OCTs) dont 500 fixes et 600 mobiles. Ils observeront sur la base d’échantillons statistiques, les opérations électorales et le dépouillement des votes, le jour du scrutin».



Il assure que « la MOE-COSCE sera conduite dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, conformément aux standards et instruments internationaux, continentaux et régionaux ainsi qu’à la Constitution et au Code électoral du Sénégal ».



Pour la tenue du scrutin dans le calme et la sérénité, la Mission d’observation électorale du COSCE exhorte l’Etat à « garantir à tous les électeurs un libre exercice de leur droit de vote, tout en prenant les mesures nécessaires pour une organisation optimale du scrutin ».



Aux candidats et acteurs politiques, il demande de « maintenir la paix et la cohésion sociale et d’appeler leurs militants à éviter toute forme de violence ».

Le COSCE appelle les « citoyens électeurs à participer massivement au scrutin dans le calme et la sérénité ».