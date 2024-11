Législatives 2024 : les missions d’observation électorale de la CEMAC saluent le « bon déroulement » du scrutin

Les missions d’observation électorale de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) déployées au Sénégal pour superviser les élections législatives anticipées qui ont eu lieu le dimanche 17 novembre 2024, ont salué, mardi, le bon déroulement du scrutin.



Selon Jules Njawe, chef de la mission d’observation des experts électoraux de la zone-CEMAC, « les opérations de vote se sont passées dans le calme, la sérénité et la quiétude. Les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique dans la discipline et une bonne ambiance ».



Il a fait le témoignage après la lecture de la déclaration préliminaire de la coordination des experts électoraux africains. Il également souligné le fait que « le matériel de vote était de bonne qualité et en quantité suffisante et que la plupart des bureaux de vote étaient ouverts à temps conformément au Code électoral du pays ».



« Malgré le caractère anticipé de ce scrutin, le peuple sénégalais et son gouvernement viennent de démontrer et confirmer à la face du monde la maturité politique du pays », a déclaré Jean-Marie Ngondjibangangte, un expert électoral venu du Cameroun. Il a rappelé que les missions d’observation électorale de la CEMAC s’étaient rendues à Kaolack, Fatick, Mbour, Ndiaganiao, Matam, Ziguinchor, Dakar et Thiès le jour du scrutin afin de s’enquérir du déroulement des élections.



« Les opérations de dépouillement du vote et de compilation des résultats se sont déroulées en présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats et des observateurs », a relevé Blaise Badom, dépêché par l’Observatoire des jeunes leaders pour la non-violence et la paix.



Il a magnifié le fait qu'« aucun incident de nature à troubler la libre circulation ou empêcher un candidat de battre campagne n’a été observé, sauf quelques accrochages qui ont été relevés dans les localités de Koungheul, Saint-Louis, et Matam ».