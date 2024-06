Législatives : Marine Le Pen promet «un gouvernement d'union nationale» en cas de victoire

Le Rassemblement national «a la possibilité de gagner les élections» législatives des 30 juin et 7 juillet et «de faire un gouvernement d'union nationale» pour «sortir la France de l'ornière», a affirmé Marine Le Pen, vendredi 14 juin, rapporte l'AFP.



«Nous rassemblerons tous les Français, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui sont conscients de la situation catastrophique de notre pays», a déclaré la leader d'extrême droite lors d'un déplacement à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), ajoutant que ce sera à Jordan Bardella, candidat désigné pour Matignon, de «choisir son équipe» mais qu'aujourd'hui «la question n'est pas de se distribuer les places».