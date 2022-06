Législatives : Momar Ndao remet en cause la crédibilité du Conseil constitutionnel

« Nous sommes très déçus du Conseil constitutionnel. J'avais beaucoup de respect pour (l'institution) parce qu'il y a certains que je connais. Je me suis toujours dit c'est la dernière barrière pour le droit et la démocratie. On aurait même pas dû nous éliminer parce que les bases sur lesquelles on nous a éliminés ne sont pas exactes», a dénoncé M. Ndao.

Pour lui, les élections législatives sont des périodes tellement centrales pour les partis. Maintenant, poursuit-il, « si l'arbitre (le conseil constitutionnel) n'est plus crédible, il y a un problème. Or l'arbitre a pris des décisions qui ne correspondaient pas au droit».

Compte tenu de ces décisions rendues par le conseil constitutionnel, le président de l'Association des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), estime que la compétition est devenue «bizarre».

Le président de l'Association des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), Momar Ndao, candidat éliminé des élections législatives de juillet 2022, a jeté de son dévolu sur le Conseil constitutionnel. Alors qu'il était invité de l'émission Grand Jury de la RFM, il a remis en cause la crédibilité de ladite institution, en charge de la validation des listes de candidatures.