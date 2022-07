Législatives - Ziguinchor: Victorine Ndeye reconnait sa défaite et félicite Guy Marius Sagna

La mairesse de Niaguiss et tête de liste départementale de BBY à Ziguinchor, Victorine Ndeye a reconnu sa défaite. Elle a félicité Guy Marius Sagna de YAW.



« Je viens d'échanger au téléphone avec Monsieur Guy Marius Sagna à qui j'ai adressé mes félicitations pour sa victoire. Nous avons le département, la région et le Sénégal en commun. Je lui souhaite bon vent à l'assemblée nationale. Je reste engagée dans le développement de notre département. Merci à toutes les populations du département de Ziguinchor et à toute la coalition Benno Book Yaakaar », a-t-elle posté.