Législatives à Diourbel : la CEDA va déployer 432 supérieurs et contrôleurs

Quatre centre deux (432) superviseurs et contrôleurs seront déployés à Diourbel, région située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar, pour le scrutin législatif de dimanche. L’annonce a été faite jeudi, par la commission électorale départementale autonome (CEDA).



« Ils sont au nombre de 432 superviseurs et contrôleurs qui seront déployés dans 281 bureaux de vote et 152 lieux de vote du département. Nous avons aussi un volant de sécurité de 13 personnes parce quelqu’un peut tomber malade », a déclaré Malick Ciré Sy, secrétaire générale de la CEDA.



Face à la presse, M. Sy qui se dit « satisfait et optimiste » car, a-t-il fait savoir, les contrôleurs et superviseurs choisis sont « des anciens » et les nouveaux sont « des étudiants » avec un niveau d’étude « appréciable ».



Toutefois, il dit espérer qu’il n’y aura pas de difficultés majeures pour le contrôle et le suivi des opérations de votes prévues dimanche sur l’ensemble du territoire national.