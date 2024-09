Législatives anticipées 2024 : Ousmane Sonko tête de liste nationale de PASTEF

Le président du parti Pastef et non moins Premier ministre, Ousmane Sonko, a été désigné tête de liste nationale dudit parti. C’est du moins ce qu'a révélé le mandataire national, Ayib Daffé, dimanche soir, lors du dépôt de leur liste à la Direction générale des élections (Dge). Accompagné du député Amadou Bâ, il a souligné que leur liste est "inclusive" et reflète le Sénégal dans sa diversité.



« Nous n’allons pas donner tous les détails. Vous en saurez plus lorsque les listes des départements seront publiées. Mais ce que nous pouvons dire, c’est que la liste regroupe des responsables, des militants, des alliés, c’est une liste qui est inclusive qui reflète le Sénégal dans sa diversité, dans sa pluralité. Sans surprise et à l’unanimité, la tête de liste c’est Ousmane Sonko », a déclaré M. Daffé.