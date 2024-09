Législatives anticipées 2024 : pas de prolongement du délai des dépôts (Ministre)

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, apporte sa réponse suite à la demande des acteurs de la société civile et de la classe politique de prolonger la date de dépôt des listes de candidatures. Dans sa réponse rendue public ce dimanche, M. Tine informe que la date du samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024 à minuit "n'a pu être allongée"



"Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes que la période de dépôt des listes de candidatures aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 n'a pu être allongée", peut-on lire dans la note parvenue à PressAfrik.



Par ailleurs, ajoute la source, "la période de dépôt des candidatures reste fixée du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, conformément au décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024".