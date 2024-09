Législatives anticipées : Souleymane Ndiaye SAPCO annonce sa candidature

Souleymane Ndiaye a annoncé sa candidature aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 sous la bannière de son parti, S2D. Ancien allié de Macky Sall, il a récemment rompu avec ce dernier et se dit ouvert à des alliances avec l’opposition. L’ancien Directeur Général de la SAPCO, a fait la révélation ce dimanche lors d’une conférence de presse dans un hôtel de la place.



Dans son discours il a vivement critiqué la gestion du gouvernement actuel sous Bassirou Diomaye Faye, qu'il considère inefficace face aux défis du pays. Il s’en est également pris au nouveau ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, remettant en cause sa capacité à organiser des élections transparentes. Il a qualifié la récente intervention du ministre de « désastreuse », appelant à plus de neutralité et d'équilibre dans la gestion des élections.



Souleymane Ndiaye a salué le travail de l’ancien ministre de l’Intérieur, Makhtar Cissé, pour sa gestion de la dernière élection présidentielle, qu'il décrit comme un modèle de transparence.