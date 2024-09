Législatives anticipées : le parti AWALE réaffirme son soutien à la coalition présidentielle

Le parti AWALÉ, par la voix de son Président El Hadji Abdourahmane DIOUF, a renouvelé son engagement au sein de la mouvance présidentielle et a exhorté ses militants et sympathisants à se mobiliser pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Le parti entend participer activement à ce scrutin dans le but de soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, avec pour objectif d'obtenir "une majorité confortable à l'Assemblée nationale" et ainsi garantir la mise en œuvre du "PROJET".



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le parti AWALÉ "a réaffirmé son soutien au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE." Conformément aux dispositions constitutionnelles et électorales, ce dernier a fixé la date des élections législatives anticipées au 17 novembre 2024.