Législatives au Sénégal : Reporters Sans Frontière dénonce des "menaces verbales et physiques" contre les journalistes

Dans leur communiqué de presse rendu public ce mardi 5 juillet, les membres de l'association Reporters sans frontière (Rsf), dénoncent "menaces aux agressions" a l'encontre des journalistes. Ces derniers "connaissent une recrudescence des attaques les visant au Sénégal depuis fin mai, dans un contexte de pré-campagne des élections législatives déjà tendu. Des reporters bousculés en conférence de presse, empêchés de couvrir des manifestations politiques, menacés de mort sur les réseaux sociaux… Depuis mai, on assiste à une inquiétante escalade des menaces verbales et physiques contre les journalistes couvrant et commentant le processus électoral au Sénégal" a fustigé Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de l’Ouest à RSF.



Poursuivant il a déclaré que "la position centrale qu’occupent les journalistes dans la couverture des activités politiques ne doit pas faire d’eux des cibles. Les autorités doivent particulièrement protéger les journalistes pendant la campagne électorale et ouvrir des enquêtes sur toutes les attaques commises contre eux durant la pré-campagne.” En effet, le 22 juin 2022 dans une vidéo du devenue virale sur les réseaux sociaux, Talla Sylla, coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER), une structure des jeunes du parti au pouvoir à Touba, a appelé à “brûler et à organiser un attentat” contre Wal Fadjri, une télévision privée du Sénégal.



Un incident loin d'être isolé dans au Sénégal où certains acteurs politiques "ont pris l'habitude de s’en prendre directement aux journalistes. Alors que la campagne électorale pour les élections législatives s'ouvre dimanche 10 juillet, la période de pré-campagne a été particulièrement difficile pour les journalistes et les médias. Au moins deux autres incidents concernant des journalistes qui couvraient des manifestations politiques ont été relevés entre fin mai et fin juin", a déploré le document.



Par ailleurs, l’organisation rappelle aux les autorités qu'ils doivent assurer la sécurité des journalistes, surtout pendant cette période électorale particulièrement sensible, qui peut donner lieu à des dérapages et des tensions. dés lors, elle recommande "l’ouverture d'enquêtes appropriées en cas d’attaques contre des journalistes est le meilleur moyen d’éviter une escalade vers des agressions plus graves", face à l’augmentation des attaques.



Pour rappel, la difficile situation politique du Sénégal a poussé la Coordination des acteurs de la presse (CAP) regroupant des associations professionnelles à appeler la semaine dernière à une concertation nationale. Président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL) et membre de la CAP, Ibrahima Lissa Faye a déclaré à RSF : “La presse sénégalaise (…) veut continuer à être libre et indépendante au service du citoyen, nonobstant les intimidations et agressions de tous bords, des partis et hommes politiques, du pouvoir en place comme de l’opposition”. De ce fait, pour une couverture en toute sécurité de la période électorale, plusieurs ressources sont mises à la disposition des journalistes dont un bréviaire du reporter, un guide sur la sécurité des journalistes et l’intégration de l’information en période électorale.



RSF recommande aux médias et aux journalistes "en cas d’attaque, quelle que soit sa nature ou sa forme, les journalistes doivent le signaler à leur rédaction, aux autorités et aux syndicats, et exiger que des mesures immédiates soient prises pour assurer leur protection et sanctionner les auteurs des violences. Les journalistes doivent être conscients que les réseaux sociaux peuvent être utilisés contre eux comme outil de harcèlement et de désinformation. Ils doivent se rappeler qu’ils ont le droit de refuser des reportages comportant des risques pour leur sécurité..."