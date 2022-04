Législatives de juillet : des mandataires formés à la constitution des dossiers candidatures

La Direction générale des élections (DGE) a tenu ce jeudi, un atelier de partage sur le thème "Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature en vue des élections Législatives du 31 juillet 2022". Selon le directeur de la formation Birame Sène, cette formation est une phase importante pour le processus électoral.

« Aujourd'hui on a convié les mandataires des partis politiques et les coalitions de partis légalement constitués, ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes de venir assister à cette formation de partage sur la constitution de dépôt de dossier de candidature. C'est une phase importante du processus électoral. C'est cette phase qui va commencer dès le 6 mais prochain», a dit Birame Sène.

C'est pourquoi, selon M. Sène, il faut harmoniser certaines pratiques et faire une formation pour ces partis politiques, afin qu'ils puissent faire un bon document et au moment du dépôt, ils n'auront pas de problème auprès de la commission chargée de la réception des dossiers de candidature.

Pour la composition des dossiers de candidature, il a fait savoir qu'il y a le déclaration d'investiture, la déclaration de candidature et la déclaration individuelle. Ces déclarations, d'après le directeur de la formation, devraient être signées par chaque candidat investi. Elles sont accompagnées de, soit, de l'extrait de naissance datant de moins de 6 mois, oubien d'une carte d'identité biométrique CEDEAO légalisée. Mais également, du bulletin numéro 3 du casier judiciaire.

Concernant les candidats indépendants, en plus des déclarations précitées, il y a ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur, par laquelle, le candidat indépendant atteste qu'il n'a jamais milité dans un parti politique ou bien il a cessé toute activité militante dans un parti depuis 1 an. Ce qui pour lui, la définition d'un candidat indépendant.

En plus de ces pièces, il y a la quittance, après le dépôt de la caution à la CDC (Caisse de dépôt et de consignation). Enfin, il s'y ajoute la liste des parrains qui accompagne ces dossiers de candidature. C'est le minimum de 35.000 et le maximum de 55.000 signatures. Et les maquettes des bulletins en forma électronique qui seront également déposés.

Par rapport au respect de la parité, il a évoqué une légère différence lors des élections locales. « En ce qui concerne la parité, on dit que ça doit se faire alternativement. Si doit investir deux candidats dans un département, il faut soit un homme et une femme ou l'inverse aussi bien pour les titulaires que pour les suppléants. La spécificité maintenant, c'est que lorsque le département comporte un seul candidat, la parité doit jouer entre les deux sexes. C'est à dire, si le suppléant est un homme, le titulaire doit être une femme. Vice versa. La parité s'arrête immédiatement au nombre paire inférieur si on veut investir dans une liste ou le nombre est impair. Dans un département où un veut investir 7 députés. La parité va s'arrêter à 6. On aura trois femmes et trois hommes alternativement composés. Maintenant le 7e candidat peut être un homme ou une femme», a-t-il expliqué.