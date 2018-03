Législatives en Italie ce dimanche : entre lassitude et incertitude

A 8h du matin, devant un bureau de vote installé près du Panthéon, dans le centre de Rome, une dizaine de personnes environ se sont présentées depuis l’ouverture.



Evidemment, il est encore très tôt, mais il n’est pas sûr que les électeurs se déplacent massivement ce dimanche. Selon certains instituts de sondage, l’abstention pourrait même atteindre 30 %.



Les Italiens sont lassés par leur classe politique, pour ne pas dire plus. Les indécis sont nombreux, ce qui fait de cette élection l’une des plus incertaines que l’Italie ait connue.



Pas de majorité de gouvernement en vue



Le nouveau système électoral a été pensé pour dégager une majorité stable pour le gouvernement. Sauf que c’est le contraire qui est en vue.



Que ce soit la coalition de droite en tête dans les sondages, le Mouvement 5 étoiles qui pourrait créer la surprise ou la coalition de gauche qui semble distancée, personne ne serait en mesure d’obtenir les 41 % de voix nécessaires pour gouverner.



Le sentiment général dans le pays, c’est que l’Italie va se retrouver avec un gouvernement technique de transition et qu’il faudra certainement à nouveau retourner aux urnes.



Les bureaux ferment à 23h, mais aucun résultat fiable ne sera disponible avant lundi ou mardi, en raison de la complexité du nouveau système de scrutin.



Source : Rfi