Législatives en RDC: les pro-Kabila resteraient majoritaires à l’Assemblée

Avec plus de 250 députés, le parti au pouvoir et ses alliés pourraient garder la majorité à l'Assemblée. Un chiffre qui devrait s'affiner au fil des heures, du décompte, et des alliances qui pourraient se confirmer.



Du côté de l'opposition, c'est beaucoup moins. La coalition de Félix Tshisekedi a emporté moins de 50 sièges. Ce qui veut dire que si sa victoire à la présidentielle devait être confirmée, Félix Tshisekdi ne pourra pas nommer de Premier ministre sans alliance et n'aura donc pas la main. La plateforme de son concurrent Martin Fayulu, elle, a emporté 59 sièges.



Sans surprise par contre ont été réélus les grands cadres de la majorité, le président de l'Assemblée nationale précédente par exemple, Aubin Minaku, mais aussi l'ex-ministre de l'Intérieur Evariste Boshab ou encore le directeur de cabinet de Joseph Kabila, Néhémi Mwilanya, tout comme la sœur et le frère du président sortant Joseph Kabila.



Du côté de l'opposition, la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, a été réelue à Kisangani, mais aussi l'ancien Premier ministre Adolf Muzito avec plus de 61 % des voix ou encore le chef de l'UNC, Vital Kamerhe. Martin Fayulu, lui, conserve son siège d'élu à Kinshasa. Le doyen de la nouvelle assemblée, Gabriel Kyungu, est également issu de ses rangs.



Un peu plus de 18 millions d'électeurs ont participé à cette élection d'après la Commission électorale. La Céni, qui se félicitait aussi que sur les 485 députés, 50 soient des femmes. C’est toujours très minoritaire, mais c’est 10 de plus qu'en 2011. Pour les autres, soit quinze sièges pour les députés de Beni-territoire, Beni-ville, Butembo et Yumbi, « on connaîtra les noms aux élections de mars », a déclaré le président de la Céni, Corneille Nangaa.