Législatives2022 - A midi le taux de participation est très faible à Pikine, Rufisque et Keur Massar

Au centre de vote de l'École 6 à Ouakam, l'affluence a décru après le passage des séniors. Aucun électeur devant les bureaux de vote. #Senegalvote #SunuLegislatives2022 #Legislatives2022 pic.twitter.com/x92gcRjxgN

— Sénégal Vote - Législatives 2022 (@SenegalVote) July 31, 2022



Le taux de participation, relativement très faible, reste la principale préoccupation de cette matinée électorale du dimanche 31 juillet 2022. A Keur Massar, le taux de participation est estimé à 8%, selon le préfet du département. Un taux qui a évolué à 13 heures 30 jusqu'à 17%.A Pikine, le préfet annonce un taux de participation de 15,68%. Son collègue de Rufisque annonce un taux de participation de 19,22%.A Guédiawaye, les populations commencent à sortir après une matinée très timide dans les centres de vote. A 13 heures 30 minutes, le taux de participation est estimée à 19%.Aux HLM et à Biscuiterie, les taux de participation sont respectivement de 19 et 18%.À 12 heures 50 minutes dans les localités sud du pays, on a recueilli 20% (Ziguinchor); 19% (Bignona), 18% (Oussouye) selon les autorités administratives.À Fatick, fief du président de la République, le taux de participation dans la matinée est de 20,49%, selon le préfet.A Tivaouane, le taux de participation dans la matinée du scrutin est de 24%.Dans les autres localités du pays, les responsables des coalitions qi se sont exprimés sr les médias ont constaté la même faible affluence des Sénégalais dans les bureaux de vote.Pour rappel, lors des élections législatives du 30 juillet 2017, la coalition au pouvoir avait obtenu un nombre de suffrages de seulement 1 637 761 sur 6 219 446 électeurs, soit 26,3 de l’électorat pour contrôler l'Assemblée nationale d'un pays de 17 millions d'habitant.