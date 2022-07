Législatives2022 _Guédiawaye: YAW vient en tête au centre Ecole 16

La coalition Yewwi Askan Wi domine largement à Guédiawaye selon les premiers résultats obtenus par PressAfrik. AU centre Ecole 16, la coalition du maire Ahmed Aidara vient en tête dans la plupart des bureaux de vote.



Bureau 11 : YAW 181 et BBY 34

Bureau 7 : YAW 203 et BBY 17

Bureau 9 : YAW 142 et BBY 43

Bureau 8 : YAW 184 et BBY 71

Bureau 5 : YAW 163 et BBY 93

Bureau 15: YAW 132 et BBY 92

Bureau 3: YAW 186 et BBY 94

Bureau 1: YAW 139 et BBY 103

Bureau 2: YAW 138 et BBY 83

Bureau 3: YAW 129 et BBY 91

Bureau 4: YAW 142 et BBY 95

Bureau 5: YAW 142 et BBY 106

Bureau 6: YAW 154 et BBY 90