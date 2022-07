Législatives2022: Le maire des Parcelles assainies "préoccupé" par le faible taux de participation

Le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, a accompli son devoir de citoyen. Il a voté au lycée des Parcelles Assainies LPA 14 au bureau n°19. L’édile est revenu sur la sécurisation du vote avant d'évoquer sa préoccupation sur le faible taux de participation noté jusqu’ici.



« Nous venons tout juste de voter dans la sérénité et dans la paix. Nous savons aussi qu'il y a une faible influence au niveau de ce centre de vote. Peut-être que les gens sont en train de dormir. D'ici l'après-midi il y aura des changements », a déclaré Djamil Sané.



Parlant de la sécurisation du vote, le maire invite à la sérénité. Il demande à ce que les gens arrêtent d'influencer. « Par rapport à la sécurisation du vote, je demande à ce que les gens arrêtent d'influencer d'autres avec les quelques sommes qu'ils donnent de part et d'autres. Mais actuellement, à ce moment précis, c'est le taux faible de participation qui me préoccupe », note le maire.