#Legislatives2022_ « Nous allons œuvrer pour que le calme et la sérénité règnent et que le verdict des urnes soit respecté »

Néné Fatoumata Tall, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, a déclaré qu’ils vont œuvrer pour que le calme et la sérénité règnent et que le verdict des urnes soit respecté », après son vote ce dimanche à Golf Sud. Face au faible taux de participation notée à la mi-journée, elle a appelé la jeunesse à « sortir massivement pour aller voter ».

Ibou Ndoye

div id="taboola-below-article-thumbnails">