Législatives2022: YAW confirme sa suprématie à Sédhiou - Guédiawaye - Keur Massar - Saint-Louis (résultats provisoires)

La compilation des résultats provisoires après dépouillement du scrutin du 31 juillet 2022 à Sédhiou, Guédiawaye et Keur Massar confirment la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon les chiffres publiés par la commission départementale de recensement des votes ce lundi matin à Sédhiou Yewwi Askan Wi arrive en tête avec 19 736 voix. Après vient la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakkar avec 16 226 voix, suivie de Aar Sénégal avec 1135 voix, Wallu avec 884 voix, Bokk Guiss Guiss avec 339 voix, Les Serviteurs avec 253 voix et Bunt Bi avec 110.



A Guédiawaye c’est le même scénario. La coalition devance ses adversaires. Les résultats globaux de ce département donnent Yewwi Askan Wi 49 297 voix, Benno Bokk Yakkar 29 042 voix, Wallu Sénégal 4 554, Les Serviteurs avec 3120, Aar Sénégal avec 1048, Naatangué Askan WI avec 535 voix, Bokk Guiss Guiss avec 288 voix, Bunt Bi 273 voix.



Dans le département Keur Massar, Yewwi Askan Wi obtient après dépouillement 57 501 voix suivie de Benno Bokk Yakkar avec 36 892 voix. Wallu Sénégal arrive en 3é position avec 5 199. Les Serviteurs avec 2777 voix devance la coalition Aar Sénégal classé 5é avec 1 399, Nantangué 685, Bokk Guiss Guiss avec 385 et Bunt Bi en dernière position avec 260.



Dans le département de Saint Louis, Yewwi Askan Wi remporte la victoire dans le fief du beau frère du Président Macky Sall, Mansour Faye. YAW obtient 45 447 voix, Benno Bokk Yakkar avec 34 472 voix, Wallu 2836 voix, Les Serviteurs 1413 voix, Aar Sénégal avec 696 voix, Nantangué 489 voix, Bokk Guiss Guiss 414 voix, Bunt Bi 361 voix.