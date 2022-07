Législatives2022 aux Parcelles : Mbaye Ndiaye drague Thierno Bocoum qui lui rétorque: "on ne collabore pas avec quelqu'un qui doit partir"

Ils se sont croisés dans leur centre de vote aux Parcelles assainies au centre de vote HLM Grand Médine. Mbaye Ndiaye, l'ancien maire des Parcelles Assainies à sa sortie de son bureau de vote s'est entretenu avec Thierno Bocoum, investi 5e sur la liste de Aar Sénégal, qu'il appelle affectueusement "mon neveu".



Le premier de la Coalition au pouvoir n'a pas manqué à tendre la main au leader du Mouvement "AGIR", membre de la coalition AAR Sénégal qui ne cesse de clamer son ancrage dans l'opposition.



N'empêche, le ministre d'État estime que le bon côté pour Thierno Bocoum c'est au côté du chef de l'Etat Macky Sall. "Je pense qu'on se retrouvera avec le Président Macky Sall", a déclaré Mbaye Ndiaye à l'endroit de Thierno Bocoum. Il poursuit dans sa quête d'un nouvel allié en évoquant ses relations fraternelles avec la tête de liste de Aar Sénégal. " Thierno Alassane Sall, c'est mon ami, je pense que l’ancien président de Apr Yaakaar sait très bien que la bonne voie c’est ici. Dites alors à Thierno que son ami est toujours là et que tôt ou tard je souhaite qu’on se retrouve pour se redonner la main", renchéri -t-il.



Thierno Bocoum par contre, refuse toujours toute alliance avec le Président Macky Sall. Il réplique que "Aar Sénégal ne collabore pas avec quelqu'un qui doit partir".



" J'ai rencontré sur ce centre un leader de Benno Bokk Yakkar, un ministre d'État. Mbaye Ndiaye c'est un oncle et je l'assume. Il a eu des propos d'un oncle à son neveu. Et nous sommes en milieu politique il est toujours important d'apporter des précisions", souligne le président du mouvement AGIR avant de donner sa réponse sur la main tendue du pouvoir à l'opposition.



" Nous souhaitons avoir la majorité comme le souhaite le pouvoir. Et les perspectives que nous avons au niveau de Aar Sénégal est que dans deux ans Macky Sall ne sera plus Président de la République du Sénégal parce qu'il n'a pas droit à un 3é mandat. Bien entendu on ne peut pas avoir en perspective une coloboration avec quelqu'un qui doit partir. Et notre constance dans l'opposition est connue de tous", a fait savoir Thierno Bocoum.