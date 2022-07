Législatives2022 : suivez en direct le déroulement du scrutin sur l’entendue du territoire et à l’étranger

Guédiawaye : le maire Ahmed Aidarra a accompli son devoir civique au centre de vote de École 16 bureau n12.



A Ziguinchor (sud), fief d'Ousmane Sonko, membre non-inscrit (la liste nationale des titulaire a été invalidée pour non-respect de la parité, NDLR) de la coalition Yewwii Askan Wi (Yaw), les jeunes sont sortis massivement pour effectuer le vote tôt ce matin, a-t-on constaté.



À Keur Massar: Aminata Assomme Diatta, ministre du Commerce et responsable politique de Benno Bokk Yakaar vient d'effectuer son vote au centre école gendarmerie. Elle a fait le tour des centres pour s'assurer du bon déroulement du scrutin.



Guédiawaye : L'ancien maire a effectué son droit civique tôt ce matin à la banque islamique. Aliou Sall qui avait perdu les élections locales dernières, dit espérer une remontada ce soir.





Au niveau des Parcelles Assainies, plus précisément à l'école Hlm Grand Médine, les opérations des opérations de vote ont démarré à 8 heures dans les huit (8) bureaux de vote. Deux ont par contre accusé un "léger" retard.



- La Direction générale des élections annonce un taux de participation nationale de 22% à 13 heuresVenu ce dimanche pour accomplir son devoir citoyen, l'ancien ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba, a constaté "un faible taux de participation" des Parcellois dans son centre de vote, HLM Grand Médine. Il les appelle ainsi à « sortir massivement afin d'exercer leur droit citoyen ».Le taux de participation aux législatives dans le département des’élevait à 25,10 pour cent, à 12 heures.La région deaffiche un taux de participation de 20,36% aux législatives à 12 heures, selon une source officielle.Le département de(nord) avait un taux de participation de 23,5 % au scrutin législatif à 12 heures, selon Abdou Fall, un adjoint du préfet.: La tête de liste de la coalition "Les Serviteurs", Pape Djibril Fall, a effectué son vote dans sa commune.Le taux de participation est respectivement de 20% et de 19,78% àet à, à la mi-journée, informent les préfets des deux départements.Le taux de participation est estimé à 19% dans le département de(Ziguinchor, sud) à 12 heures, selon la préfecture.: l’ancien président Abdoulaye Wade a votéLe maire des Parcelles assainies "préoccupé" par le faible taux de participation, le préfet annonce un taux de participation de 15,68%. Son collègue de Rufisque annonce un taux de participation de 19,22%.À 12 heures 50 minutes dans les localités sud du pays, on a recueilli 20% (Ziguinchor); 19% (Bignona), 18% (Oussouye) selon les autorités administratives.Dans les autres localités du pays, les responsables des coalitions qi se sont exprimés sr les médias ont constaté la même faible affluence des Sénégalais dans les bureaux de vote.La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle) a accompli son devoir civique ce dimanche à Kaolack (centre). Après son vote, Aminata Touré dite Mimi qui considère la pluie comme « une bénédiction », invite les Sénégalais à sortir massivement voter bien qu’il pleuve.Macky Sall après son vote : « c’est la confirmation de l’ancrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée »Le président du Conseil départemental de, Babacar Gueye, a accompli son devoir de vote ce dimanche au centre Massar Dieye. Le responsable de la coalition Yewwi Askan Wi a toutefois constaté pour le déplorer, un très faible taux de participation à cette matinée du scrutin.L’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, accompagné d’une forte délégation a voté au bureau de vote No 4 sis au centre de vote Elhadj Daouda Dia de. Il s’est félicité du « bon déroulement » du vote avant de demander que « le verdict des urnes soit respecté par tous à la clôture du scrutin ».Les populations de Nguer, localité située dans le, région de Kaffrine, ont boycotté les élections législatives qui se tiennent ce dimanche. Très remontées contre l'Etat et contre leurs autorités locales, elles ont envahi les rues ce matin pour réclamer de l'électricité.Le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall a voté ce dimanche dans la commune de Grand Mbao. Le maire et responsable de la mouvance présidentielle a appelé les Sénégalais à aller voter dans la paix, appelant les acteurs à « accepter » les résultats sortis des urnes. Il estime que « c’est la démocratie qui doit triompher ».: pas encore de grand rush dans les centres de vote: Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et tête de liste départementale de BBY, a accompli son vote ce matin au Complexe Scolaire El Hadj Bibi Ndiaye, bureau N⁰5.: Guy Marius Sagna, tête de liste de l’inter coalition Wallu-Yéwi Askan Wi, à Ziguinchor (sud) a voté. Il a appelé les Sénégalais à sortir pour voter massivement « qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il tombe des grêles ».Aïssatou Sow Diawara vient d'accomplir son devoir de citoyen. L'ancienne maire de Golf Sud a voté au Centre de vote Adolf Diagne l'un des plus grand centre a Golf sud avec 23 bureau de vote.: L'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, a voté ce matin.: Mary Teuw Niane a voté. «Ce matin, comme d’habitude, je suis allé voter au bureau numéro 1 du Centre École Serigne Babacar Guèye de Dakar Bango».