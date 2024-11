Législatives2024-Amadou Ba : "Je suis très serein et confiant"

La tête de liste de la coalition Jamm ak djarin a effectué son vote au centre des HLM grand Médine au bureau numéro 8 ce dimanche 17 novembre. Faisant face à la presse, Amadou Ba a déclaré être "serein et confiant". Il a également salué la bonne tenue des élections tout en déplorant le manque d'engouement.



" Je suis venu accomplir mon devoir civique et j'ai constaté que tout se passe bien ici au centre des HLM grand Médine et pour cela je félicite les forces de l'ordre qui ont fait un travail remarquable pour la bonne tenue des élections. On a constaté que les citoyens n'ont pas répondu massivement à l'appel. Je ne sais pas pourquoi mais j'en profite pour les inviter à venir accomplir massivement leur devoir parce que c'est ça la démocratie. Je suis très serein et confiant. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai battu campagne et j'ai espoir maintenant, attendons les résultats", a déclaré Amadou Ba.