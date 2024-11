Législatives2024 – Grand Mbao : le centre Ndeye Marie démarre le vote avec plus de 20 minutes de retard

Ce dimanche 17 novembre, des élections législatives anticipées se tiennent sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Au total, 45 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes sont en lice pour les 165 sièges de l’Assemblée nationale.



Au centre Ndeye Marie de Grand Mbao, le vote commence avec plus de 20 minutes de retard. Selon Mame Babacar Laye Niang, membre de la Cena, ce retard est dû au nombre élevé de bulletins de vote.



« J’ai fait le tour des bureaux deux fois, tout se passe bien, bien que certains viennent seulement de démarrer le vote », a-t-il indiqué.



Les lieux de vote sont bondés, avec de nombreux jeunes venus en masse, patientant en file.



Dans les huit bureaux de vote du centre, tous les fichiers sont disposés sur les tables, en présence des mandataires et des observateurs de la Cena.



Un homme d’une cinquantaine d’années, sortant d’un bureau de vote, s’est plaint : « Il y a trop de listes. J’ai mis plusieurs minutes avant de trouver celle pour laquelle je voulais voter. Si personne n’aide les gens, ils risquent de ne pas trouver la liste qu’ils cherchent… »



Abdou Karim Sall, maire de Mbao et leader du mouvement « And Si Koluté Nguir Sénégal » (AKS), doit également voter dans ce centre.