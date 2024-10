Législatives2024 : Lat Diop s'invite dans la campagne électorale

Les partisans de Lat Diop, actuellement détenu, ont investi les lieux avec des pancartes et des tee-shirts réclamant la libération de leur leader. Ce qui a donné lieu à quelques échauffourées avec les agents de sécurité durant des minutes. Les sympathisants de l'ancien directeur général de la LONASE (Loterie nationale sénégalaise) ont profité pour scander « Libérer Lat Diop » ou encore « Tous derrière Lat Diop », rapporte le journal Le Soleil.



Ils peuvent compter sur le soutient de la tête de liste nationale de la Coalition «Jam ak njariñ». « L'autre raison pour laquelle je suis là, c'est pour apporter mon soutien à Lat Diop. C'est notre ami, notre frère et un haut fonctionnaire. C'est un travailleur qui est dans un endroit où il ne devrait pas être aujourd'hui. Nous voulons qu'il soit libéré le plus tôt possible, a déclaré Amadou Ba.



Pour rappel, Lat Diop a été inculpé par le parquet financier le 26 septembre 2024 et envoyé en prison. Il est poursuivi pour « détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux ».