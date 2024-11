Législatives2024-Pikine Nord : seules quelques rares personnes à l'école Elimane Ndiaye

Au centre de l’école Élimane Ndiaye de Pikine nord (dans la banlieue dakaroise), l’ambiance est calme le centre est presque vide. Seul quelques rares personnes sont présentes sur les lieux. Dans ce centre, il y a 5 bureaux de vote et 2858 inscrits



Le vote a démarré depuis 8 h10mn. Un seul mandataire présent sur les lieux. Il s'agit de Diadji Mbodj, mandataire Xal Yone. « En ce moment, on ne voit personne. Peut-être qu’ils ne sont pas encore réveillés. Les gens respectent plus la présidentielle et les municipales. Si ça continue comme ça, cette élection remportera le taux le plus faible de l’histoire des élections du Sénégal », a-t-il déclaré.