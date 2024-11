Législtaives2024-début du scrutin retardé à l’école élémentaire Diack Fass 1 : affluence progressive des électeurs

À l’école élémentaire Diack Fass 1 de Pikine, le personnel électoral finalisait encore la mise en place du matériel à 8 h 22.



Ce centre de vote regroupe 12 bureaux et compte 6 587 inscrits.

L’affluence augmente progressivement, et des files d’attente commencent à se former devant les bureaux, où les électeurs patientent en attendant le début du scrutin. La majorité des votants présents sont des jeunes, tandis que les personnes âgées sont moins nombreuses.