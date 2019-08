Les 32 équipes qualifiées pour la Ligue des champions 2019-20

Ce jeudi, le tirage de la phase de groupes de l'édition 2019-20 de Ligue des champions aura lieu. L'on connait déjà les 32 équipes qui y prendront part. Cela fait plusieurs mois que 26 de ces 32 formations sont déjà connues, celles qui ont réussi à accrocher un ticket direct la saison dernière.



On parle là du PSG, de Lyon et de Lille (France); Barcelone, du Real Madrid, de l'Atlético de Madrid et de Valence (Espagne); Liverpool, Chelsea, Manchester City et Tottenham (Angleterre); la Juventus, Naples, l'Inter Milan et l'Atalanta (Italie), du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig (Allemagne); du Zénith et du Lokomotiv de Moscou (Russie); de Benfica (Portugal), du Shakhtar Donetsk (Ukraine), de Genk (Belgique), Galatasaray (Turquie) et du RB Salzbourg (Autriche). Plus tard, tout au long de la phase préliminaire disputée cet été, six équipes de plus ont obtenu leur ticket : le Dinamo Zagreb (Croatie), l'Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (République Tchèque), Bruges (Belgique) et l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas). Toutes ces équipes luttront pour soulever la 'Coupe aux grandes oreilles' et sauront ce jeudi quels rivaux ils affronteront dans une phase de groupes dont on connait déjà les chapeaux avant le tirage, qui aura lieu à Monaco à 18h (16h GMT).