Les 42 militants de Sonko déférés ce mercredi, sauf un seul, "un cas particulier"

Les jeunes militants de Pastef Les Patriotes arrêtés lundi 8 février, lors des violentes manifestations de soutien à Ousmane Sonko, seront déférés au parquet ce mercredi. Toutes les 42 personnes feront face au procureur sauf une qui n’a pas été entendue.



Il s’agit d’un cas particulier, selon des sources proches de l’enquête qui se sont confiées à la Rfm (radio privée). Non sans donner plus de détails.



Les avocats des mis en cause attendent de connaître les chefs d’inculpation retenus contre leurs clients.