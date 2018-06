Les 7 nouveaux juges du Tribunal de commerce ont prêté serment

Le palais de justice de Dakar a abrité ce matin les prestations de serment des juges consulaires et conseillers consulaires qui sont au nombre de 7, dont 5 titulaires et 2 suppléants. Ces derniers ont été nommés par l’arrêté numéro 003744 du 21 février 2018 du ministre de la justice pour une période de 3 ans renouvelable comme conseil consulaires auprès des Chambres commerciales d’Appel de la Cour d’Appel de Dakar.



Nommés par leurs pairs ces nouveaux juges vont avoir un rôle majeur le traitement des dossiers, dans un contexte de mondialisation des affaires afin de favoriser un environnement sain et rassurer les investisseurs et opérateurs. Ainsi, la nouveauté est que désormais les tribunaux de commerce et le Chambres commerciales d’Appel sont composés désormais de juge professionnels et de juges non-professionnels.



Le juge Amadou Tall estime que la réforme du traitement du contentieux en matière commerciale participe au du renforcement de la compétitivité dans l’environnement des affaires.

Sur ce, souligne-t-il, des acquis important ont été déjà obtenus dans ce domaine au sein de la Cour d’Appel de Dakar.



« Le législateur a adopté la loi 2017 24 du 28 juin 2017 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’appel. La réforme du traitement du contentieux en matière commerciale participe au renforcement de la compétitivité dans l’environnement des affaires », a-t-il dit.



Pour sa part, l’avocat général invite les nouveaux juges de la Cour d’Appel de commerce à avoir un comportement irréprochable pour avoir une équidistance à l’égard des parties. « Vous êtes des juges à part entière et le danger qui vous guette, c'est le conflit d’intérêt. Vous jugez au nom du peuple Sénégalais », a laissé entendre le représentant de l'Etat.



Nous resterons vigilants

Le barreau Me Ibrahima Ndiéguène a relevé également que le juge dès qu’il prête serment doit oublier qu’il faisait partie d’une corporation. « Nous resterons vigilants, car ce qui a été refusé aux juges professionnels ne sera pas autorisé pour les juges non-professionnels. Nous voulons la sérénité dans le règlement des contentieux », dit-il.