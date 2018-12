Les 7 sages valident 58 000 parrainsd'Idrissa Seck

La coalition "Id y 2019" es t passée devant la commission de vérification du parrainage au niveau du Conseil Constitutionnel. Et il est ressorti de cet exercice effec tué en présence du mandataire du président du Conseil départemental de Thiès et non moins candidat à la succession de Macky Sall, que des 68 820 parrains déposées, seuls 58 000 sont valide et 10 000 autres rejetés.

Les 7 sages ont aussi demandé à Idrissa Seck de rectifier 176 cas.