Les Douanes font une saisie record de 1076 kilogrammes de chanvre indien à Koumpentoum

La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, région douanière du Sud-Est a fait une saisie de 1076 kg de chanvre indien. Selon le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des Douanes, Ll’opération a eu lieu ce mercredi 01 juillet 2020 à 14h au poste de contrôle douanier de Koumpentoum, selon le journal Le Témoin qui donne l'information dans son édition de ce jeudi.



La drogue a été découverte par les éléments de la Brigade dans des cachettes aménagées dans un camion malien transportant des moutons. En effet, au cours du contrôle de routine, les agents des Douanes ont suspecté une modification au niveau du plancher du camion et l’ont ainsi passé au peigne fin. Leurs soupçons seront fructueux. Avec une scie électrique, ils ouvrent le plancher et découvrent plusieurs caves dans lesquels, les trafiquants ont placé des plaquettes de « Yamba ».



L’ecor du contenu du camion donne 1076 kg de chanvre indien pour une valeur estimée à 86 080 000 de francs CFA. Deux individus de nationalité étrangère sont arrêtés au cours de l’opération.