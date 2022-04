Les États-Unis font don de 99 450 vaccins COVID-19 au Sénégal

Le Sénégal a reçu le 16 avril 2022 un lot de 99 450 doses de vaccins Pfizer destinés à renforcer ses efforts de lutte contre la maladie de COVID-19. Ces vaccins, fournis dans le cadre d'un partenariat avec COVAX et l'Union Africaine permettront d'empêcher la propagation de nouveaux variants dangereux.



« Le gouvernement des États-Unis s'est engagé à inverser le cours de la maladie de COVID-19 », a déclaré Peter Trenchard, directeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international Sénégal (USAID/ Sénégal). « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de la santé publique pour nous assurer que les vaccins sont disponibles et accessibles aux populations du monde entier, y compris ici au Sénégal. », a-t-il ajouté.



« Ce don s'ajoute aux 1 840 530 doses de vaccins COVID-19 homologués par l'OMS que les États-Unis ont déjà mis à la disposition du Sénégal. Par ailleurs, l'USAID aide le Sénégal à distribuer ces vaccins de manière sûre et efficace, notamment en contribuant à la formation des agents de santé, en acheminant les vaccins vers les localités ciblées et en encourageant les personnes à se faire vacciner », lit-on dans le communiqué de l'Ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



Les États-Unis, principal pourvoyeur de fonds de l'initiative mondiale pour les vaccins, COVAX, se sont engagés à fournir plus de 1,2 milliard de vaccins et en ont déjà livré plus de 524 millions à travers le monde, rappelle le communiqué.